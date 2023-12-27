Ольга Тимофеева – о Детской филармонии: Очень важно поддерживать творческих и талантливых детей

17:54, 27 декабря 2023, ПАИ

О важности проекта «Детская филармония» рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Детская филармония – очень нужный проект. Пока что взяли только два направления – это детский оркестр народных инструментов и детский камерный оркестр. В перспективе мы хотели бы это закрепить и сделать проект постоянным. Мы понимаем, что для нас очень важно поддерживать творческих и талантливых детей. Они в перспективе возьмут бразды правления культурой. Если мы сейчас эту смену не подготовим, будет провал в культуре в будущем», – подчеркнула она.

Посредством такого проекта детям продемонстрируют востребованность профессий музыканта, актера, вокалиста, хореографа, считает Ольга Тимофеева.

«С одной стороны, это обеспечение культуры специалистами в перспективе, с другой стороны – поддержка талантливых детей», – подчеркнула спикер.

Проект «Детская филармония» по профессиональному развитию детей стартовал на базе Псковской областной филармонии в Год педагога и наставника при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.