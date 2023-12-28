Две псковички решили подготовиться к Новому году и обокрали магазин

10:18, 28 декабря 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали двух псковичек, которые обокрали гипермаркет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

27 декабря в 18:30 сотрудники ведомства получили информацию, что в гипермаркете на Рижском проспекте в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 30-летнюю и 27-летнюю местных жительниц. Псковички украли из магазина восемь упаковок сыра, восемь банок красной икры, восемь плиток шоколада, восемь подвесных ароматизаторов и 13 косметических масок.

По факту кражи проводится проверка.