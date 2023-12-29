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Итоги четвёртого сезона программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» подвели в Москве

Команды из 71 региона России собрал финал четвёртого сезона программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» в Москве. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Итоги четвёртого сезона программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» подвели в Москве. Фото здесь и далее предоставлено организаторами

Лучшие предпринимательские проекты четвёртого сезона презентовали на ВНДХ. Мероприятие прошло на площадке Дома молодёжи при поддержке трека «Росмолодёжь. Бизнес» и стало частью образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнёром которой выступает общество «Знание».

Проекты молодых предпринимателей оценили идейный вдохновитель и создатель проекта «Я в деле» Алексей Нечаев, руководитель программы «Я в деле» Виктория Смирнова, генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Евгений Исак и другие федеральные эксперты.

«В четвёртом сезоне мы обучили 42 тысячи студентов и вовлекли в предпринимательское обучение 26 тысяч школьников. Итог сезона – четыре тысячи бизнес-проектов. Много инновационных стартапов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Студенты уделяют внимание экологическим и логистическим проблемам. То есть стремятся найти решение проблем, которое принесёт одновременно выгоду предпринимателям и пользу людям», – отметил Алексей Нечаев.

Победителем четвёртого сезона «Я в деле» стала команда архангельских студентов из Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова, которые разработали генератор, аккумулирующий электроэнергию от костра.

На втором месте – студенты из Липецка, разработавшие программно-аппаратный комплекс «ЛИС»: устройство и программу, позволяющие управлять игровыми персонажами при помощи напряжения мышц.

Третье место заняла команда из Тюменского индустриального университета. Студенты разработали мобильное приложение, которое поможет предпринимателям распродавать нереализованную продукцию, а пользователям – приобретать качественные продукты со скидкой.

«Через этот сезон свои команды провели две тысячи наставников. К концу года мы подготовим ещё три тысячи. Они помогают новичкам пройти через трудные этапы сомнений и поиска идей. А вместе с этим – учатся сами. Поэтому лучший выбор для выпускников программы – становиться наставниками и помогать другим. Это главная миссия программы «Я в деле», – добавил Алексей Нечаев.

Пятый сезон программы «Я в деле» стартует в январе 2024 года.

Отметим, программа «Я в деле» проводится при поддержке Минобрнауки, благотворительного фонда образовательных программ «Капитаны», Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова и Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва с января 2022 года. Цель программы – научить школьников и студентов основам финансовой грамотности, работе в команде и созданию собственных проектов. За четыре сезона программа охватила 188 тысяч участников.

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