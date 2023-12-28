50 тысяч рублей штрафа заплатит бывший сотрудник одного из комитетов региона за оскорбление руководства

16:29, 28 декабря 2023, ПАИ

В Псковской области бывший сотрудник регионального комитета заплатит штраф за оскорбление руководителя. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что бывший консультант комитета по управлению государственным имуществом Псковской области оскорбил руководителя.

Суд назначил бывшему работнику комитета штраф в размере 50 тысяч рублей.