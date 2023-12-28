50 тысяч рублей штрафа заплатит бывший сотрудник одного из комитетов региона за оскорбление руководства
В Псковской области бывший сотрудник регионального комитета заплатит штраф за оскорбление руководителя. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Установлено, что бывший консультант комитета по управлению государственным имуществом Псковской области оскорбил руководителя.
Суд назначил бывшему работнику комитета штраф в размере 50 тысяч рублей.
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28 декабря 2023
50 тысяч рублей штрафа заплатит бывший сотрудник одного из комитетов региона за оскорбление руководства