Почти 2000 заявок поступило на Всероссийскую премию «Служение» из СЗФО

10:04, 29 декабря 2023, ПАИ

1 945 заявок из регионов Северо-Западного федерального округа поступило на Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

19 000 заявок пришло из 89 регионов России, из которых 18 458 проектов и управленческих решений заявлено в девяти номинациях. В номинацию на вклад в служение людям выдвинули 433 кандидата.

100 отобранных заявок уже участвуют в народном голосовании. Выбор управленческих решений, проектов и кандидатов специальной номинации продлится до 14 января 2024 года. Проголосовать можно на сайте премии.

Вся страна сможет выбрать муниципальные практики, созданные для людей, отметила член президиума Совета при президенте России Ирина Гусева.

Победителей определят в девяти номинациях – «Защита отечества – общее дело», «Прямой разговор – доверие к власти», «Объединяя усилия – умножаем возможности», «Новые технологии – новые возможности», «Практика муниципалитета – решение для страны, «Мой край – моя гордость», «Инициатива каждого – общий успех», «Опыт наставника – успех молодых», «Малая родина – сила России» и «Судьба человека – гордость Отечества» (специальная номинация).

Награждение победителей пройдёт 16 января 2024 года.

Всероссийская премия «Служение» проводится по поручению главы государства Владимира Путина. Её организатором является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.

В текущем году премия проводится впервые и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и людям, которые внесли значительный вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни людей.