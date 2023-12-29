13-летнего мальчика разыскивают в Великих Луках

09:35, 29 декабря 2023, ПАИ

13-летний Григорий Павлюченко пропал в Великих Луках. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик ушёл из дома 28 декабря в 17:30. До настоящего времени его местонахождение не известно. Ребёнок не выходит на связь.

Он был одет в чёрную куртку в белый горошек, серые спортивные штаны и чёрно-белые кроссовки.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении Григория Павлюченко, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Великим Лукам по телефону 8 (811) 535-27-94 или 8 (911)-883-68-64.