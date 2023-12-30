На рождественский концерт в Доме офицеров приглашают псковичей

18:42, 30 декабря 2023, ПАИ

В рамках Рождественского фестиваля Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих посетить рождественский концерт, который состоится в Доме офицеров 16 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На сцене выступят коллективы творческого клуба «Феникс» – группы «Легенда», NoName, «Неужели заря», «Кораблики», а также коллективы Вокальной мастерской Алины Виардо. Кроме того, перед зрителями выступит специальный гость концерта – Вадим Азарх.

Концерт будет проходить в концертном зале Доме офицеров по адресу улица Комдива Кирсанова, 5. Начало мероприятия в 19:00. Вход на концерт строго по бесплатным пригласительным, которые можно получить в Молодёжном центре Пскова (улица М. Горького, 15) и в кассе Дома офицеров, сообщают организаторы.

Кроме того, молодёжь Пскова приглашают на серию мастер-классов в рамках Рождественского фестиваля.

Узнать подробности можно по телефону 55-44-44.

Организаторами мероприятия являются МБУ «Псковский городской молодёжный центр», творческий клуб «Феникс» и Дом офицеров.