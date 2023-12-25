Каждый третий пскович радуется приближению Нового года

08:57, 25 декабря 2023, ПАИ

У каждого третьего псковича уже появилось новогоднее настроение, следует из опроса сервиса SuperJob.

Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 32 % псковичей. Также 14 % псковичей признались, что имитируют радость ради близких. При этом в отсутствии новогоднего настроения признались 40 % опрошенных.

Женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин – 34 и 30 % соответственно. Псковичи, которые зарабатывают от 80 тысяч рублей в месяц, радуются новогодним праздникам чаще тех, кто зарабатывает меньше, – 36 %.

При этом каждый третий пскович обожает Новый год.

Ранее жители России рассказали о любимых новогодних традициях. Также псковичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год.