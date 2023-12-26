О своих любимых новогодних традициях рассказали псковичи

09:03, 26 декабря 2023, ПАИ

Больше всего на Новый год псковичи любят встречи с близкими и украшение елки (по 15%), сообщается в опросе сервиса SuperJob.

10% опрошенных любимой новогодней традицией называют обмен подарками. По 5% респондентов не изменяют обычаям устраивать новогоднее застолье и загадывать желания под бой курантов. 5% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь. Готовку традиционных блюд в качестве любимого новогоднего обычая назвали 4% горожан. По 3% опрошенных каждый Новый год любят запускать фейерверки и пить шампанское. Салат оливье в качестве любимой новогодней традиции назвали 2% опрошенных. По 1% голосов набрали такие новогодние обычаи, как поход в баню и путешествие.

Еще 11% назвали другие новогодние традиции: гулять на улице, принимать участие в лотерее, не употреблять алкоголь, есть мандарины, кататься на лыжах, ездить на дачу / в деревню, поздравлять близких / друзей, надевать новые вещи. Только у 9% нет любимых новогодних традиций.

Женщины своей любимой новогодней традицией чаще называли украшение елки, а мужчины — праздничное застолье. Женщины на Новый год любят загадывать желания. Мужчины чаще отсыпаются перед праздничной ночью.