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Общество

Псковичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год 

Псковичи рассказали о самых желанных подарках на Новый год, сообщает в своем опросе сервис SuperJob.

Самый желанный подарок на Новый год — деньги, «чтобы купить себе то, что хочется» (21%). О путешествии мечтают 20% опрошенных. 11% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 7% — сертификат на обучение. 5% псковичей мечтают об инструментах для строительства и ремонта. По 4% респондентов в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт мечтают по 2%. По 1% голосов набрали такие варианты подарков, как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.

Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения.

Респонденты старше 45 лет чаще более молодых горожан мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (24 и 7 % соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы респонденты до 34 лет (10 и 12 % соответственно).

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