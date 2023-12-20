Псковичи рассказали о самых неудачных покупках в этом году

09:38, 20 декабря 2023, ПАИ

Псковичи рассказали о самых неудачных покупках в этом году. Чаще всего горожане сожалеют о приобретении электроники, одежды, обуви и бытовой техники, сообщает сервис SuperJob.

Только каждый третий пскович в уходящем году избежал приобретения бесполезных вещей (34%). Покупкой девайсов и гаджетов (смартфонов, фитнес-браслетов, умных колонок) недовольны 13% опрошенных: «Купил смартфон, а через неделю вышла новая версия». По 9% респондентов сожалеют о приобретении одежды и обуви, бытовой техники (в т. ч. капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов, соковыжималок и увлажнителей воздуха). 6% — продуктов питания («Яйца по 150»; «Бисквитные пирожные, ибо я из-за них набирал лишний вес»; «На сочинском рынке набрали много морепродуктов, которые потом пропали»; «150-я чашка кофе»). 4% горожан сочли бесполезными покупками парфюмерию и косметику. О тратах на автомобиль, украшения и телевизор сожалеет по 2% опрошенных. Другими неудачными приобретениями горожане сочли ценные бумаги, посуду, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, дачу, мебель.

Мужчины чаще женщин недовольны покупкой гаджетов. Женщинам же чаще не нравились купленные вещи, обувь и косметика.