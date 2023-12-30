Псковичи рассказали, какие фильмы и сериалы будут смотреть в новогодние каникулы

10:14, 30 декабря 2023, ПАИ

Советские фильмы и сериалы планируют смотреть 23 % псковичей в новогодние каникулы, следует из результатов опроса SuperJob.

Самые популярные фильмы для новогодних каникул среди псковичей – «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».

Также 16 % опрошенных будут смотреть современные зарубежные фильмы и сериалы. В топ рейтинга вошла серия фильмов о Гарри Поттере, трилогия «Властелин колец» и фильм «Барби».

12 % респондентов отдают предпочтение современным российским фильмам и сериалам: в топ-3 вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Тёща».

Пересматривать зарубежную классику на каникулах будут 8 % псковичей. Тройка самых популярных фильмов – «Один дома», «Гринч – похититель Рождества» и «Трудный ребёнок».

10 % жителей города выбрали другие жанры для просмотра в праздники. 5 % доверятся телевизионной программе. 20 % не планируют проводить новогодние каникулы за просмотром фильмов и сериалов.

Женщины на новогодних каникулах будут чаще смотреть советское кино, мужчины – современные российские фильмы и сериалы.