Великолучанин фиктивно прописал двух иностранцев

13:54, 01 января 2024, ПАИ

Житель Великих Луках незаконно зарегистрировал двух иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ноябре – декабре 2023 года в квартире в Великих Луках 61-летний мужчина незаконно прописал гражданку Беларуси и гражданина Таджикистана. Фактически по месту регистрации иностранные граждане не проживали.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.