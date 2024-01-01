Великолучанин фиктивно прописал двух иностранцев
Житель Великих Луках незаконно зарегистрировал двух иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в ноябре – декабре 2023 года в квартире в Великих Луках 61-летний мужчина незаконно прописал гражданку Беларуси и гражданина Таджикистана. Фактически по месту регистрации иностранные граждане не проживали.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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