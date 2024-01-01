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Политика

Владимир Путин провёл встречу с бойцами СВО в военном госпитале имени Вишневского

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского сегодня, 1 января, пишет РИА Новости.

Владимир Путин провел встречу с бойцами СВО в военном госпитале имени Вишневского. Фото: ПАИ

Обращаясь к военнослужащим, президент отметил, что ситуация на поле боя меняется, противник сдувается. Военная техника на Украине исчерпывается, тогда как в России планируется наращивание её производства, заявил Владимир Путин.

При этом Украина России не враг, но враги те, кто хотят добиться стратегического поражения России, подчеркнул глава государства.

На Западе откровенно пишут, что планируют разделить Россию на пять частей, напомнил он. Для этого киевский режим долго пестовали, чтобы масштабировать конфликт.

«Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберёмся быстрее», – считает президент.

Отметим, что Владимир Путин не в первый раз посещает госпитали, где общается с военнослужащими.

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