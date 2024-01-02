Часть посёлка Локня осталась без воды

10:38, 02 января 2024, ПАИ

Часть посёлка Локня осталась без воды, авария устраняется. Об этом ПАИ сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

На одной из скважин вышла из строя электрика насоса. В настоящее время бригада специалистов МУП «Локнянское ЖКХ» устраняет неисправность.

«На все работы необходимо около 1-2 часов. В случае продления сроков ремонта дополнительно сообщу», – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава муниципалитета.