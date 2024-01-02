Часть посёлка Локня осталась без воды
Часть посёлка Локня осталась без воды, авария устраняется. Об этом ПАИ сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.
На одной из скважин вышла из строя электрика насоса. В настоящее время бригада специалистов МУП «Локнянское ЖКХ» устраняет неисправность.
«На все работы необходимо около 1-2 часов. В случае продления сроков ремонта дополнительно сообщу», – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава муниципалитета.
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