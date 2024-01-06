Более 300 правоохранителей проследят за порядком в псковских храмах 7 января

21:58, 06 января 2024, ПАИ

Псковские полицейские примут участие в охране общественного порядка во время проведения праздничных богослужений, посвящённых Рождеству Христову, в ночь с 6 на 7 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщается, что за каждым храмом закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов на районном уровне. Богослужения пройдут в 115 церквях и храмах в Псковской области. Всего для охраны правопорядка привлекут более 300 сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, обеспечивать безопасность жителей Псковской области будут представители народных дружин и казачества, а также частные охранные организации.

В свою очередь сотрудники ГИБДД ответят за дорожную безопасность.