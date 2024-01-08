Подача воды на улице Коммунальной в Пскове полностью восстановлена

10:44, 08 января 2024, ПАИ

Подача холодной воды на улице Коммунальной в Пскове полностью восстановлена. Об этом сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

«Ремонтные работы на Коммунальной, 12 продолжались до глубокой ночи. В 3:20 подача воды полностью восстановлена», – отмечается в сообщении.

Напомним, 7 января на улице Коммунальной в Пскове прорвало трубопровод холодного водоснабжения. В домах № 14, 14а и 16 на этой улице подача воды была восстановлена в этот же день, а в доме № 12 – нет, так как его не удалось переключить на резервный источник. Глава города Борис Елкин, в свою очередь, инициировал экстренное совещание всех собственников сетей на месте аварии.