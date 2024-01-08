Почти 60 товаров похитил пскович из магазина
49-летний мужчина похитил 58 товаров из магазина на Рижском проспекте в Пскове. Преступление произошло 6 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Около 23:00 дежурный отдел вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал тревоги из магазина. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.
В магазине росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала 58 товаров, в том числе спиртные напитки, продукты питания, кондитерские изделия и ножи, общей стоимостью 31 990 рублей.
По факту кражи проводится проверка.
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