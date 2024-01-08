Почти 60 товаров похитил пскович из магазина

11:43, 08 января 2024, ПАИ

49-летний мужчина похитил 58 товаров из магазина на Рижском проспекте в Пскове. Преступление произошло 6 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 23:00 дежурный отдел вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал тревоги из магазина. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала 58 товаров, в том числе спиртные напитки, продукты питания, кондитерские изделия и ножи, общей стоимостью 31 990 рублей.

По факту кражи проводится проверка.