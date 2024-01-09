Четыре человека пострадали в ДТП в Островском районе

13:34, 09 января 2024, ПАИ

Автомобили Renault Duster и Lada Kalina столкнулись у деревни Дуловка в Островском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







По предварительным данным, в происшествии пострадали четыре человека. Решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.