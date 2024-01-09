Четыре человека пострадали в ДТП в Островском районе
Автомобили Renault Duster и Lada Kalina столкнулись у деревни Дуловка в Островском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
По предварительным данным, в происшествии пострадали четыре человека. Решается вопрос об их госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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