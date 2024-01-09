31 января хор Сретенского монастыря выступит в Пскове

16:21, 09 января 2024, ПАИ

31 января в большом зале Псковской областной филармонии состоится концерт хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей». Об этом ПАИ сообщила администратор хора Варвара Ермолаева.

«Песни наших родителей стали не просто лирикой уходящей эпохи, но настоящей проповедью истинных ценностей и любви к родине, семье и близким, став по сути самым важным наследием, которое мы теперь бережно храним. В этой дорогой нашему сердцу музыке вновь оживают любимые образы, надежды и молитвы, питая не внешнюю нашу оболочку, но саму духовную суть человека. Эти песни и их высокая поэзия помогают нам чувствовать себя частью огромной страны с ее великой историей и культурой», – сообщается в анонсе концерта.

Билеты можно приобрести здесь.