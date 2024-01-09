«Васильев вечерок» пройдёт в Пскове 11 января

17:56, 09 января 2024, ПАИ

Молодёжная вечерка «Васильев вечерок» пройдёт в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, 10) 11 января в 18:30. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Участники фольклорного ансамбля «Уграда» и гости вечерки вспомнят о традиционных святочных гуляниях в Псковской области, необыкновенных обычаях и обрядах, бытовавших в старину в святочный период.

На вечерку приглашён специальный гость – кузнец, который по славянской традиции «перекует» старых гостей на молодых.