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Реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжается в Пскове

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжается в Пскове. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Церкви планируют вернуть первоначальный облик. Будут проведены кровельные работы.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403–1404 годах. В конце XVII века её перестроили и заново освятили в 1713 году.

Во время немецкой оккупации 1941–1944 годов на территории монастыря, приписанного к немецкому военному госпиталю, располагался семейный концлагерь (для женщин и детей).

В 1968 году Стефановскую церковь передали Псковскому музею-заповеднику, а в 1994 году возвратили Псковской епархии.

В настоящий момент здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.

Отмечается также, что сегодня православная церковь отмечает память Стефана Первомученика. Основной источник сведений о служении и мученичестве святого Стефана – библейская книга «Деяния святых апостолов». В иконографии святой Стефан изображается с камнем на голове, что является знаком казни, которую он претерпел за свою проповедь, а также с пальмовой ветвью в руке – символом победы над смертью.

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