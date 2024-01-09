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Культура

Три концерта органной музыки состоятся в Пскове в январе

Три концерта органной музыки состоятся в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в январе, сообщили ПАИ организаторы.

Три концерта органной музыки состоятся в Пскове в январе. Фото предоставлено организаторами

Первый из них под названием «Органные истории Европы» пройдёт в воскресенье, 14 января, в 17:00. В нём примет участие молодой, но опытный органист из Санкт-Петербурга Сергей Буслов.

Второй органный концерт под названием «Бах и колокола Нотр-Дама» состоится в воскресенье, 21 января, в 17:00. На нём выступит петербуржская органистка Алла Морозова.

Третий концерт органной музыки из цикла «Бах и романтический орган» пройдёт в субботу, 27 января, в 16:00. Перед гостями выступит органистка, выпускница и магистр Российской академии музыки имени Гнесиных Светлана Фурник.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, сумма которого указана в афише каждого проводимого концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концертов составляет от 60 до 70 минут без антракта

По вопросам можно обращаться по телефонам (8 8112) 62-13-50, 8-911-968-63-32 и 8-911-209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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