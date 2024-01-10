Псковский филиал Университета ФСИН России проведёт день открытых дверей

08:36, 10 января 2024, ПАИ

20 января в 11:00 в Псковском филиале Университета ФСИН России пройдет день открытых дверей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза. Будущие абитуриенты смогут встретиться с руководством филиала и узнать об особенностях приемной кампании 2024 года, а также условиях обучения в образовательной организации.

В день открытых дверей состоится обзорная экскурсия по территории Псковского филиала Университета ФСИН России. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр. Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, спортивный зал и познакомятся с условиями проживания и питания курсантов.

20 января у каждого школьника из любого региона Российской Федерации появится возможность задать интересующие вопросы руководству Псковского филиала Университета ФСИН России: с места событий будет вестись онлайн-трансляция, к которой можно подключиться в день проведения мероприятия, перейдя по ссылке на официальном сайте Псковского филиала Университета ФСИН России в разделе «Поступающему».

Псковский филиал Университета ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.