Великолучанка инвестировала в мошенников

13:45, 10 января 2024, ПАИ

Великолучанка хотела заработать в интернете и стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Женщина из Великих Лук в декабре 2023 года увидела рекламу о дополнительном заработке в интернете, перешла по ссылке, заполнила анкету, после чего с ней связался куратор. Великолучанка установила приложение, совершала сделки и вносила денежные средства на счёт приложения. Проводя крупную сделку, женщина увидела ошибку, а её счёт заблокировался. Для его разблокировки ей сказали внести 20% от суммы остатка по счёту. Великолучанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Ущерб составил 910 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.