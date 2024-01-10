Река Ловать в Великих Луках вышла из берегов
Река Ловать в Великих Луках вышла из берегов, передаёт корреспондент ПАИ.
Проблема возникла из-за обилия осадков и резкого повышения температуры. В городе подтопило остров Дятлинка. На участке затруднено движение.
Отметим, что в настоящий момент во всех муниципальных образованиях Псковской области действует запрет выхода на лёд, за исключением Гдовского и Себежского районов. Выезд на лёд на территории всего региона запрещён.
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10 января 2024
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