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Общество

Куда жители Пскова могут сдать новогодние ёлки на переработку

Куда и как можно сдать новогодние ёлки в Пскове на переработку, рассказал корреспонденту ПАИ руководитель АНО «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник.

«В Пскове начали появляться первые новогодние ели на контейнерных площадках», – рассказал Максим Сотник. Публикуем адрес площадок для сбора ёлок на утилизацию.

Точки сбора елей в Пскове, организованные «Экобазой». Фото: скриншот с карты Яндекса

Таких точек сбора в Пскове будет несколько. Здесь ели можно отдать 13, 14, 20, 21 января с 12:00 до 14:00:

– парковка возле гипермаркета «Лента» (Рижский проспект, 96Б),

– парковка возле гипермаркета «Лента» (улица Труда, 54),

– парковка торгового центра «Империал» (улица Коммунальная, 41),

– парковка торгового центра «Шайба» (улица Яна Фабрициуса, 5а).

На парковках будет расположен баннер Экобазы.

Кроме того, будут работать ещё несколько точек сбора:

– парковка магазина на улице Ижорского Батальона, 21;

– контейнерная площадка: улица Майора Доставалова, 1 (управляющая компания «Новый мир», ТОС «Майора Доставалова,1»);

Также ёлки можно привезти прямо на Экобазу (улица Максима Горького дом 1, к. 52) по субботам с 10:00 до 16:00.

С картой пунктов приема можно ознакомиться по ссылке.

Сданные ёлки будут измельчены и превращены в щепу, которую отправят на подстилку животным или отдадут тем, кто занимается оформлением клумб на придомовых территориях.

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