Глава Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО
Глава Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.
Медиаиндекс главы города составил 80 936,7. За год Борис Елкин улучшил своё положение в рейтинге на одну позицию.
На первом месте в рейтинге – мэр Вологды Сергей Воропанов, на третьем – глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 88 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Глава Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО
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