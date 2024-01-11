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Политика

Глава Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО

Глава Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Глава Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО. Фото: ПАИ

Медиаиндекс главы города составил 80 936,7. За год Борис Елкин улучшил своё положение в рейтинге на одну позицию.

На первом месте в рейтинге – мэр Вологды Сергей Воропанов, на третьем – глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 88 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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