Три автомобиля столкнулись в Псковском районе

11:46, 11 января 2024, ПАИ

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Псковском районе за поворотом на Любятово, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Пострадавших нет. Участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работают спасатели областной службы спасения, бригада медицины катастроф, сотрудники ГИБДД.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.