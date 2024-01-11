Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Псковском районе за поворотом на Любятово, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Пострадавших нет. Участники ДТП от госпитализации отказались.
На месте работают спасатели областной службы спасения, бригада медицины катастроф, сотрудники ГИБДД.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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