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Происшествия

Раненую собаку с проплешинами пытаются спасти псковские зоозащитники в Опочецком районе

Псковские зоозащитники пытаются спасти раненую собаку, сообщается в группе «Зоозащиты» в соцсети «ВКонтакте».

Больное животное заметили в окрестностях Шильской ГРЭС, недалеко от Опочки.

«Сейчас очень холодно. Чем смогли – помогли, накормили. Но к людям она не подходит, боится. Видимо, живёт в заброшенном доме. Там же где-то кричит кот... Собака с раной и половины шерсти нет», – рассказал автор поста.

Псковские зоозащитники уже обратились в администрацию Опочецкого района, где им обещали помощь с информацией о собаке.

Кроме того, приют «Лесопилка» готов забрать собаку и кошку, но для этого животных необходимо доставить в Псков. Сейчас зоозащитники ищут добровольцев среди местного населения.

Ранее сообщалось, что питомцы в псковском приюте «Шанс» могут начать голодать. Кроме того, зоозащитники из Пскова нашли хозяина попавшему под трактор псу. Также в приюте собирают средства на операцию для пса с переломом позвоночника, вмерзшего в землю.

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