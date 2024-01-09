Питомцы в псковском приюте «Шанс» могут начать голодать

11:46, 09 января 2024, ПАИ

Приют для животных «Шанс» просит неравнодушных псковичей помочь с покупкой электрического варочного котла, необходимого для кормления собак. Как сообщили ПАИ в приюте, оборудование сломалось из-за сильных морозов.

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«В приюте катастрофа! Беда! <...> Не выдержал этих адских морозов и сломался наш драгоценный единственный электрический варочный котёл, в котором ежедневно варится каша для почти трёхсот собак приюта. Собаки под угрозой голода», – бьют тревогу в приюте.

Чтобы прокормить животных без котла, необходимо порядка 150 килограммов сухого корма в день. «Это дикие деньги. Да и в мороз собакам хочется привычной, тёплой, наваристой, вкусной каши. Мы понимаем, что такой котёл должен стоять в тёплом помещении, но такого у приюта пока нет. А голодные собаки – есть», – отмечают зоозащитники.

Реквизиты для помощи приюту можно найти в группе сообщества АНЗО «Шанс» в соцсети «ВКонтакте». Также приюту всегда необходимы большие стерильные салфетки для проведения операций, металлические миски или кастрюли, бывшие в употреблении простыни, пододеяльники, пледы и полотенца.