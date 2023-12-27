Зоозащитники из Пскова нашли хозяина попавшему под трактор псу

13:12, 27 декабря 2023, ПАИ

Попавшему под трактор двухлетнему псу по кличке Бобик нашли новых хозяев. Об этом сообщается в группе «Зоозащиты» в соцсети «ВКонтакте».

«Бобик-Филиппок, который попал под колёса трактора и получил переломы тазовых костей, поехал домой. Ему не нужна операция. Он восстанавливается, ходит и просится гулять. Дальше он будет восстанавливаться дома», – рассказали сотрудники приюта.

Кроме того, в этот же день нашёлся хозяин и для ещё одного подопечного организации – собаки Флу.