117 тысяч рублей похитил у пенсионерки неработающий великолучанин
117 тысяч рублей похитили у пенсионерки в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Неизвестный проник в комнату великолукской пенсионерки на улице Малышева и похитил ее накопления. В преступлении подозревается неработающий, ранее не судимый мужчина. Он дал признательные показания. Полиция изъяла деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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