117 тысяч рублей похитил у пенсионерки неработающий великолучанин

13:42, 12 января 2024, ПАИ

117 тысяч рублей похитили у пенсионерки в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Неизвестный проник в комнату великолукской пенсионерки на улице Малышева и похитил ее накопления. В преступлении подозревается неработающий, ранее не судимый мужчина. Он дал признательные показания. Полиция изъяла деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.