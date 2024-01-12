Митинг памяти прошел у памятника «Скорбящая мать» в Плюсском районе

16:25, 12 января 2024, ПАИ

Торжественно-траурный митинг состоялся у памятника «Скорбящая мать» в деревне Замошье Плюсского района в годовщину уничтожения нацистами мирного населения деревни. Трагедия произошла 14 января 1944 года, сообщается в газете «Плюсский край».

Тогда от рук немецко-фашистских захватчиков погибли 107 мирных жителей, среди которых 40 детей и 36 женщин.

Слово для торжественного открытия митинга предоставили главе Плюсского района Наталье Ивановой. После собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к обелиску. Митинг памяти стал первым в череде мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков.