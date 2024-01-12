Инструкторы центра «Воин» проводят в региональном штабе Путина в Пскове занятие по тактической медицине

16:31, 12 января 2024, ПАИ

Встреча с инструкторами центра «Воин» проходит в Региональном избирательном штабе Владимира Путина в рамках федерального проекта «Диалог на равных» сегодня, 12 января, передает корреспондент ПАИ.

На мероприятии присутствуют волонтёры, школьники и активные псковичи. «Сегодня у нас в гостях специалисты центра «Воин». Они продолжают проводить нам занятия по тактической медицине. Вчера у нас уже прошла такая встреча, всем очень понравилось. Надеюсь, что ваше время пройдёт с пользой», — отметила заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Галина Никитина.

Перед гостями также выступил директор филиала центра «Воин» Владислав Бобылев. Он рассказал о специфике обучения в самом центре. «Если у кого-то из вас есть друзья, знакомые, дети от 14 до 18 дет – мы с февраля начнём занятия в центре. Это будет новый поток, всех очень ждём», – сказал он.

Специалисты центра «Воин» рассказывают собравшимся об оказании первой помощи пострадавшим и тактической медицине. Занятие началось с правил наложения жгута при кровотечениях. Кроме того, инструкторы показывают на манекене, как правильно выполнить реанимацию, остановить кровотечение, а также о том, какие правила необходимо соблюдать при транспортировке пострадавших.

Федеральное агентство по делам молодёжи реализует проект «Диалог на равных» с 2017 года.