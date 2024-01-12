Кулинарный конкурс «Сытый студент» состоится в Пскове

18:08, 12 января 2024, ПАИ

Кулинарный конкурс «Сытый студент» состоится в Пскове 26 января, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Конкурс пройдёт в кафе-столовой на стадионе «Машиностроитель». Принять в нём участие смогут студенты средних и высших учебных заведений, которые являются любителями кулинарного искусства. Ежегодное кулинарное состязание по традиции посвящено Дню студента.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 24 января включительно создать команду из четырёх человек и отправить заявку по ссылке. Во время проведения соревнования каждая команда будет ограничена во времени и наборе продуктов: у них будет 30 минут на приготовление одного или нескольких блюд из 15 ингредиентов. Приглашённое жюри оценит не только внешний вид и вкусовые качества, но и презентацию приготовленного угощения. Тематика кулинарных работ – «Студенческий деликатес».

Победители конкурса, которые войдут в тройку лидеров, получат подарки от молодёжного центра и спонсоров конкурса.

Со всеми нюансами мероприятия, в том числе со списком необходимых ингредиентов, необходимо ознакомиться в положении о конкурсе. Отметим, организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.