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Общество

Кулинарный конкурс «Сытый студент» состоится в Пскове

Кулинарный конкурс «Сытый студент» состоится в Пскове 26 января, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Кулинарный конкурс «Сытый студент» состоится в Пскове. Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Конкурс пройдёт в кафе-столовой на стадионе «Машиностроитель». Принять в нём участие смогут студенты средних и высших учебных заведений, которые являются любителями кулинарного искусства. Ежегодное кулинарное состязание по традиции посвящено Дню студента.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 24 января включительно создать команду из четырёх человек и отправить заявку по ссылке. Во время проведения соревнования каждая команда будет ограничена во времени и наборе продуктов: у них будет 30 минут на приготовление одного или нескольких блюд из 15 ингредиентов. Приглашённое жюри оценит не только внешний вид и вкусовые качества, но и презентацию приготовленного угощения. Тематика кулинарных работ – «Студенческий деликатес».

Победители конкурса, которые войдут в тройку лидеров, получат подарки от молодёжного центра и спонсоров конкурса.

Со всеми нюансами мероприятия, в том числе со списком необходимых ингредиентов, необходимо ознакомиться в положении о конкурсе. Отметим, организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.

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