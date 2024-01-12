Большой рождественский концерт проходит в Великих Луках

20:46, 12 января 2024, ПАИ

Большой рождественский концерт проходит в концертном зале детской школы искусств «Центр» в Великих Луках сегодня, 12 января. Об этом сообщает портал Luki-News.

В мероприятии принимают участие камерный хор «Кант», образцовый коллектив «Хор мальчиков», а также солисты филармонии и учащиеся ДШИ «Центр».

Напомним, три концерта органной музыки состоятся в Пскове в январе.