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Культура

Большой рождественский концерт проходит в Великих Луках

Большой рождественский концерт проходит в концертном зале детской школы искусств «Центр» в Великих Луках сегодня, 12 января. Об этом сообщает портал Luki-News.

Фото здесь и далее: Luki-News

В мероприятии принимают участие камерный хор «Кант», образцовый коллектив «Хор мальчиков», а также солисты филармонии и учащиеся ДШИ «Центр».

Напомним, три концерта органной музыки состоятся в Пскове в январе.

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