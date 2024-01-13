Публикуем большое видеоинтервью с высланным из Латвии пенсионером Борисом Катковым

14:40, 13 января 2024, ПАИ

Корреспондент Псковского агентства информации поговорил сегодня пенсионером Борисом Катковым, которого латвийские власти депортировали из страны. Несмотря на свой преклонный возраст, Борис Григорьевич держится молодцом, хотя несколько раз с трудом сдерживал эмоции. Он рассказал, с чем связывает решение властей Латвии, как жители этой страны становятся бесправными, не сдав языковой экзамен, и почему многие с такой надеждой смотрят на возрождение России.

0:05: Борис Катков называет причины, почему Латвия выслала его из страны: это русофобия, организация им крупного общества соотечественников, образовательные программы, по которым он отправлял студентов из Латвии учиться в Калининград.

0:41: «Да, я гражданин России». Борис Катков рассказывает, как помогал организовывать в Латвии участие российских граждан в выборах в России.

1:25: «У людей очень много переживаний».

1:38: о лишении прав жителей Латвии, которые не смогли сдать языковой экзамен: они остаются без медицинской помощи.

2:03: политика Латвии переходит красные линии.

2:44: «Люди обеспокоены, люди зажаты».

3:06: «Я благодарен России: все мои обращения находили ответы».

3:44: «Возврата для меня нет».

4:12: «Мы наблюдаем за Россией, нам приятно её экономическое и военное возрождение».

4:33 Борис Катков поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.