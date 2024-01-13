Публикуем большое видеоинтервью с высланным из Латвии пенсионером Борисом Катковым
Корреспондент Псковского агентства информации поговорил сегодня пенсионером Борисом Катковым, которого латвийские власти депортировали из страны. Несмотря на свой преклонный возраст, Борис Григорьевич держится молодцом, хотя несколько раз с трудом сдерживал эмоции. Он рассказал, с чем связывает решение властей Латвии, как жители этой страны становятся бесправными, не сдав языковой экзамен, и почему многие с такой надеждой смотрят на возрождение России.
0:05: Борис Катков называет причины, почему Латвия выслала его из страны: это русофобия, организация им крупного общества соотечественников, образовательные программы, по которым он отправлял студентов из Латвии учиться в Калининград.
0:41: «Да, я гражданин России». Борис Катков рассказывает, как помогал организовывать в Латвии участие российских граждан в выборах в России.
1:25: «У людей очень много переживаний».
1:38: о лишении прав жителей Латвии, которые не смогли сдать языковой экзамен: они остаются без медицинской помощи.
2:03: политика Латвии переходит красные линии.
2:44: «Люди обеспокоены, люди зажаты».
3:06: «Я благодарен России: все мои обращения находили ответы».
3:44: «Возврата для меня нет».
4:12: «Мы наблюдаем за Россией, нам приятно её экономическое и военное возрождение».
4:33 Борис Катков поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
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