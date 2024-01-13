Объявлен конкурс на присвоение почётного звания «Душа земли Псковской»

19:12, 13 января 2024, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества объявляет конкурс на присвоение почётного звания «Душа земли Псковской». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 февраля представить документы и материалы, указанные в положении о конкурсе.

Соискателями на присвоение звания являются руководители самодеятельных коллективов всех жанров (хореографических, хоровых, фольклорных, духовых, цирковых, народных инструментов и прочих), исполнители эпоса (народные сказители), поэты и писатели, режиссёры и руководители любительских и народных театров, студий, объединений, индивидуальные исполнители эстрадной, народной, фольклорной, авторской песни, инструменталисты, музыканты, композиторы, художники, мастера народного творчества и декоративно-прикладного искусства, работники государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений, члены творческих союзов, работники организаций и объединений, а также работники образовательных организаций в сфере культуры и искусства Псковской области проработавшие в сфере культуры не менее десяти лет.