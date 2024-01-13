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Общество

Объявлен конкурс на присвоение почётного звания «Душа земли Псковской»

Псковский областной центр народного творчества объявляет конкурс на присвоение почётного звания «Душа земли Псковской». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 февраля представить документы и материалы, указанные в положении о конкурсе.

Соискателями на присвоение звания являются руководители самодеятельных коллективов всех жанров (хореографических, хоровых, фольклорных, духовых, цирковых, народных инструментов и прочих), исполнители эпоса (народные сказители), поэты и писатели, режиссёры и руководители любительских и народных театров, студий, объединений, индивидуальные исполнители эстрадной, народной, фольклорной, авторской песни, инструменталисты, музыканты, композиторы, художники, мастера народного творчества и декоративно-прикладного искусства, работники государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений, члены творческих союзов, работники организаций и объединений, а также работники образовательных организаций в сфере культуры и искусства Псковской области проработавшие в сфере культуры не менее десяти лет.

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