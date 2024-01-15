Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Пскове подвели итоги турнира по волейболу «Старый Новый год – 2023»

Подведены итоги традиционного турнира по волейболу «Старый Новый год – 2023» среди юношей. Соревнования прошли с 11 по 14 января в Пскове. Об этом сообщил председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 15 января.

В Пскове подвели итоги турнира по волейболу «Старый Новый год – 2023». Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

Всего в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов.

В турнире среди юношей 2008-2009 годов рождения приняли участие девять команд. Первое место взяли гости из Петрозаводска. Второй стала команда из Санкт-Петербурга. Замкнули тройку лидеров псковичи.

Шесть команд стали участниками турнира среди спортсменов 2010-2011 годов рождения. Они сыграли друг с другом в круг. Матчи проходили в полном формате до трёх полных партий. Первое место заняли воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения. Серебро соревнований досталось спортсменам «Бригантины» 2010 года рождения. «2011 год рождения не дал шансов 2010 году рождения, хотя в ноябре всё было наоборот», – прокомментировал очную партию между псковскими командами спикер пресс-конференции. Замкнули тройку лидеров гости из Санкт-Петербурга.

Цели турнира достигнуты. Планируем продолжать проводить его в традиционном формате. На фото: Сергей Иванов. Фото: ПАИ

«Цели турнира достигнуты. Планируем продолжать проводить его в традиционном формате», – резюмировал Сергей Иванов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2024

Блиц-турнир по быстрым шахматам для школьников прошёл в Красногородске
15 января 2024

Четыре золота завоевали спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по самбо
15 января 2024

В Пскове подвели итоги турнира по волейболу «Старый Новый год – 2023»
15 января 2024

Пскович стал победителем всероссийских соревнований по практической стрельбе
15 января 2024

Великолучанин остановился в шаге от бронзы на первенстве СЗФО по шахматам
15 января 2024

Итоги волейбольного турнира «Старый Новый год – 2023» обсуждают в медиацентре ПАИ
15 января 2024

Подведены итоги первого рейтингового турнира Псковской области по настольному теннису
15 января 2024

Чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию пройдут в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...