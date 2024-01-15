В Пскове подвели итоги турнира по волейболу «Старый Новый год – 2023»

17:36, 15 января 2024, ПАИ

Подведены итоги традиционного турнира по волейболу «Старый Новый год – 2023» среди юношей. Соревнования прошли с 11 по 14 января в Пскове. Об этом сообщил председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 15 января.

Всего в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов.

В турнире среди юношей 2008-2009 годов рождения приняли участие девять команд. Первое место взяли гости из Петрозаводска. Второй стала команда из Санкт-Петербурга. Замкнули тройку лидеров псковичи.

Шесть команд стали участниками турнира среди спортсменов 2010-2011 годов рождения. Они сыграли друг с другом в круг. Матчи проходили в полном формате до трёх полных партий. Первое место заняли воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения. Серебро соревнований досталось спортсменам «Бригантины» 2010 года рождения. «2011 год рождения не дал шансов 2010 году рождения, хотя в ноябре всё было наоборот», – прокомментировал очную партию между псковскими командами спикер пресс-конференции. Замкнули тройку лидеров гости из Санкт-Петербурга.

«Цели турнира достигнуты. Планируем продолжать проводить его в традиционном формате», – резюмировал Сергей Иванов.

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