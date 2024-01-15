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Происшествия

Фальшивую пятитысячную банкноту изъяли в Пскове

Фальшивую пятитысячную банкноту изъяли полицейские в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую пятитысячную банкноту изъяли в Пскове. Фото: ПАИ

Она была обнаружена 14 января в офисе одной из организаций Пскова. По имеющимся данным, поступила подделка в выручке местного магазина.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что безработный житель Палкинского района обокрал дачу пенсионера из Санкт-Петербурга.

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