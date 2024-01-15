Фальшивую пятитысячную банкноту изъяли в Пскове

16:54, 15 января 2024, ПАИ

Фальшивую пятитысячную банкноту изъяли полицейские в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Она была обнаружена 14 января в офисе одной из организаций Пскова. По имеющимся данным, поступила подделка в выручке местного магазина.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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