Фальшивую пятитысячную банкноту изъяли в Пскове
Фальшивую пятитысячную банкноту изъяли полицейские в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Она была обнаружена 14 января в офисе одной из организаций Пскова. По имеющимся данным, поступила подделка в выручке местного магазина.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что безработный житель Палкинского района обокрал дачу пенсионера из Санкт-Петербурга.
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