Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где пострадал один человек
Видеозапись с места ДТП в Псковском районе, где пострадал один человек, опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Столкновение автомобиля BMW и фуры произошло у поста ГИБДД в Псковском районе. Транспортом управляли граждане Латвии.
В результате аварии пострадал 37-летний водитель легкового автомобиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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