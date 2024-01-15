Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где пострадал один человек

17:25, 15 января 2024, ПАИ

Видеозапись с места ДТП в Псковском районе, где пострадал один человек, опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Столкновение автомобиля BMW и фуры произошло у поста ГИБДД в Псковском районе. Транспортом управляли граждане Латвии.

В результате аварии пострадал 37-летний водитель легкового автомобиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.