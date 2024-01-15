Водитель BMW пострадал после столкновения с фурой под Псковом
Автомобиль BMW и фура, которыми управляли граждане Латвии, столкнулись у поста ГИБДД на трассе Р-23 в сторону Острова в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал 37-летний водитель легкового автомобиля. Прибывшие спасатели деблокировали водителя BMW и передали его бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.
На месте работают спасатели областного ПСО, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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