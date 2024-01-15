Водитель BMW пострадал после столкновения с фурой под Псковом

16:52, 15 января 2024, ПАИ

Автомобиль BMW и фура, которыми управляли граждане Латвии, столкнулись у поста ГИБДД на трассе Р-23 в сторону Острова в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В результате ДТП пострадал 37-летний водитель легкового автомобиля. Прибывшие спасатели деблокировали водителя BMW и передали его бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

На месте работают спасатели областного ПСО, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.