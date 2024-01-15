Персональная выставка псковского митька Александра Бушуева открылась в Доме офицеров

18:04, 15 января 2024, ПАИ

Вернисаж известного псковского художника, одного из основателей мотоклуба «Позитивная механика», члена старейшей российской творческой организации «Митьки» Александра Бушуева под названием «От Рождества до Крещения» состоялся в Доме офицеров Пскова в понедельник, 15 января.

«Он постоянно бурно бурлящий, наш Буш, и успевает столько, что порой просто диву даёшься: дружить, строить (в том числе нечто грандиозное в своей усадьбе Митковицы), помогать, раздавать бесчисленные интервью, устраивать свои и чужие выставки. И главное – получать от всего этого истинное удовольствие», – характеризуют Александра Бушуева организаторы вернисажа.

Писать картины художник начал в 33 года, сейчас на его счету более 40 выставок в разных городах и странах. Представленные в экспозиции полотна – творческий срез за последние несколько лет. Заметную роль в творчестве художника занимает Псков. Александра Бушуева вдохновляют малопримечательные городские улицы, скверы и мосты.

Выставка продлится до 12 февраля. Вход свободный.

Время работы выставки – с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья, по адресу Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Справки по телефонам 74-72-88 и +7-953-249-45-59.