Отец Роман: Фестиваль «Архондарик» в Печорах стал площадкой единства народа

11:09, 06 октября 2026, ПАИ

Первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик» завершился в Печорах. Праздник, объединивший около 20 тысяч людей, оставил у участников и гостей самые светлые эмоции. Об этом в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал руководитель миссионерского отдела Псковской епархии отец Роман.

По его словам, церковь всегда рада поддержать такие светлые и культурно богатые мероприятия. Для священника фестиваль стал площадкой радостного, дружеского общения людей не только из Псковской области, но и приехавших из других регионов.

«Это общение на фоне родной русской культуры, православных традиций. Для меня как священника это ещё и радостная возможность говорить с людьми о вере», – отметил отец Роман.

Он обратил внимание на библейский взгляд на трапезу. В Ветхом Завете сесть вместе за один стол означает состояние родственности, близости. Участники фестиваля собирались не просто в городе, а вокруг трапезы, что стало символом единства.

«Народ съехался с разных концов нашей великой страны вокруг такой обстановки, атмосферы и культуры, как монастырская трапеза. Это и сближает, и сплачивает, и действительно просвещает, потому что это был повод говорить не только о еде, но и об отношениях, и о вере, и о культуре», – подчеркнул отец Роман.

По отзывам его знакомых из других епархий, гостей порадовало гостеприимство Псковской земли и то, как было организовано мероприятие. Многие посетили Псково-Печерский монастырь и помолились у святынь.

«Мы чувствовали, что мы одно целое, единая российская семья. Вот такие основные эмоции мне встречались», – заключил отец Роман.

Фестиваль «Архондарик» впервые прошёл в Печорах на площади Победы с 2 по 4 октября. Название выбрано не случайно: слово «архондарик» в греческой монастырской традиции обозначает помещение для приёма гостей, где путника встречают как дорогого гостя.

В фестивале приняли участие 13 монастырей из России и Белоруссии. География участников охватила Казань, Карелию, Минск, Старую Ладогу, Ярославскую область, Ессентуки, Хабаровский и Приморский края. Центральным событием стало приготовление 2 700 литров монастырской похлёбки в гигантском чане объёмом 5 000 литров.

Для гостей работали ярмарочная и просветительская площадки, а также открытая кухня. В программе были мастер-классы по приготовлению слоёного пирога с капустой и запечённой тыквы, лекции о православии, флористические мастер-классы и выступления творческих коллективов. Среди артистов – Псковский русский народный хор, ансамбль «Сказ», детский хор «ЛаккиЛайк» и иеромонах Фотий.

Фестиваль посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. Глава региона отметил, что событийные мероприятия необходимы для развития муниципалитетов и привлечения паломников.

Мероприятие прошло при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор. Организаторы уже заявили о планах провести фестиваль в следующем году.