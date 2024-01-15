18-летнего жителя Порховского района осудили за вождение в нетрезвом виде

18:48, 15 января 2024, ПАИ

18-летнего жителя Порховского района осудили за вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 8 мая 2023 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения сел за руль мопеда и поехал в сторону деревни Хилово Порховского района, где был остановлен сотрудниками ГИБДД. Отмечается, что ранее он уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Подсудимый полностью признал вину. Порховский районный суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов с лишением права управлять транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев.