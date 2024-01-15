В России хотят запретить поставки пива из недружественных стран

08:52, 16 января 2024, ПАИ

Пиво предлагают включить в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран: США, государств Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии. Такое обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, сообщают «Известия».

Свои действия он объясняет тем, что лидерами экспорта в РФ в 2023 году стали Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.

«Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива пока нет. При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут в том числе на поддержку ВСУ», — пояснил депутат.

В 2022-2023 годах на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию, писали СМИ. При этом в прошлом году, по сравнению с 2022-м, объем поставок из ФРГ вырос на 32% — до 96 млн долларов, а доля страны в общем объеме импорта в РФ увеличилась на 4,7%. На втором месте оказалась Литва, на которую в 2023 году пришлось чуть более 15% всех поставок — на 36,5 млн долларов. Ее экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в 1,9 раза. Третье место заняла Латвия. Она нарастила поставки почти в четыре раза — до 34,4 млн долларов. Кроме того, вдвое вырос экспорт из Польши — до 5,3 млн долларов.

«Получается, что эти страны резко критикуют РФ, поддерживают экономические санкции, но и зарабатывают на нас. Убежден, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу. Во-первых, импортная продукция в этой сфере занимает лишь порядка 6% рынка, во-вторых, так мы поддержим отечественных производителей, в-третьих, дадим возможность попасть на наши полки производителям из дружественных стран», — отметил депутат.

В связи с этим в письме депутат просит рассмотреть возможность дополнения перечня пивной продукцией.