Экспорт бананов из Эквадора в Россию не пострадает из-за беспорядков

09:01, 12 января 2024, ПАИ

Несколько дней общественных беспорядков в Эквадоре вряд ли окажут серьезное влияние на экспорт бананов из республики в Россию, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.

«Бананы загружаются здесь в контейнеры в зеленом виде и в течение двух недель транспортируются кораблями в порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и так далее. Один-два дня этих беспорядков вряд ли окажут серьезное влияние», — рассказал дипломат.

По итогам 2023 года РФ закупила в Эквадоре 1,3 млн т бананов, и это 97% этого продукта, который россияне потребляют.

С 9 января в Эквадоре проходят массовые беспорядки. Они начались после побега из тюрьмы строгого режима лидеров двух преступных группировок. В начале недели вооруженные люди ворвались в здание телеканала в городе Гуаякиль и взяли в заложники журналистов. В результате проведенной спецоперации преступники были задержаны, а заложники освобождены.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим ЧС и объявил террористические группировки легальными военными целями.