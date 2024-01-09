Экспорт животноводческой продукции из Псковской области вырос почти в два раза

09:56, 12 января 2024, ПАИ

Экспортные поставки продукции животного происхождения из Псковской области выросли за 2023 год в 1,8 раза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

За прошлый год ведомство оформило на экспорт 752 партии животноводческой продукции. Её количество превысило 15 500 тонн. А произвели эту продукцию на шести предприятиях Псковской области.

В наибольшем объёме из области экспортировали мясо и мясосырьё во Вьетнам и Гонконг, охлаждённую рыбу и рыбопродукцию – в Эстонию, Литву, Нидерланды, рыбные консервы – в Азербайджан, Монголию и Грузию. Кроме того, из региона отправляли рыбную кормовую муку в Узбекистан, а также мускус кабарги в Гонконг.

Сотрудники ведомства при оформлении ветеринарных сертификатов убедились, что товары полностью соответствуют требованиям стран-импортёров, добавили в управлении.

Кроме того, география экспортных поставок из Псковской области за 2023 год не изменилась, заключили в ведомстве.