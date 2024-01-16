Псковская область присоединилась к единому дню сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

09:32, 16 января 2024, ПАИ

16 января Псковская область присоединяется к единому дню сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента, сообщает телеграм-канал регионального штаба общественной поддержки.

Оставить свои подписи в поддержку Владимира Путина можно на базе регионального избирательного штаба и штаба общественной поддержки в Пскове (ул. Некрасова, 17/11) с 10:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт.



Напомним, штаб общественной поддержки открылся в Пскове 15 января.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента – Леонида Слуцкого (от ЛДПР), Николая Харитонова (от КПРФ) и Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»).

Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В Псковской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.